El entrenador del Valencia CF, Pepe Bordalás, admitió que le hubiera gustado contar para el primer encuentro de LaLiga, que afrontan este viernes en Mestalla ante el Getafe, con algún refuerzo más que el de Omar Alderete, aunque se mostró confiado en que el club cumplirá con la hoja de ruta marcada antes del cierre de mercado y lleguen los refuerzos necesarios.

"No esperaba empezar la Liga con un solo fichaje, pero siempre surgen dificultades. Me hubiera gustado contar en este inicio con los jugadores que pensamos que se necesitan, pero ahora no hay que pensar en lo que yo pensaba antes, sino en el partido de mañana y confiamos plenamente en que de aquí al cierre de mercado lleguen esos jugadores que necesitamos", explicó en rueda de prensa.