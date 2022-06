Bordalás: "No me he sentido ninguneado, el respeto se gana y lo hemos dado todo"

El técnico José Bordalás se despidió este lunes del Valencia en una rueda de prensa en la que no quiso analizar si el club ha actuado bien con él o si ha sido justo pero en la que dijo que no se ha sentido “ninguneado” aunque el máximo accionista de la entidad se reuniera con el italiano Genaro Gattuso para que tome las riendas del equipo antes de decirle que no iba a continuar.

“No sé si han actuado bien o mal, eso lo tienen que decir otras personas. Ya no pertenezco al Valencia he venido para despedirme. Ahora no ayudaría en nada volver al pasado, al mes de marzo o diciembre”, afirmó el entrenador alicantino, que dijo no saber “cuándo” se decidió su salida y dijo que no es algo que le preocupe.