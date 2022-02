El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que defenderá a su equipo de las críticas que ha recibido tras el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic e insistió en que si hubo un equipo perjudicado por el arbitraje fue el suyo por un penalti sobre Hugo Duro que entiende que fue claro.

"Nosotros estamos centrados en el día a día pero no somos ajenos. Me llama la atención que a falta de tantos días haya un intento de condicionar, porque no es otra cosa, igual que al acabar el partido hubo un intento de desviar la atención pero ya dije que si hay un equipo perjudicado fue el Valencia. No vamos a dejar que nos pisoteen de ninguna manera, obviamente, y más cuando todo lo que se está diciendo es falso", señaló.