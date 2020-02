José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse al Ajax en la Liga Europa, que le sorprende que desde los Países Bajos le denominen como el "pequeño Mourinho".

"Me ha sorprendido ese calificativo. No me gustan que me comparen con nadie. Yo soy Bordalás y me hace mucha gracia. En cuanto a las etiquetas, ya estamos acostumbrados. De alguna manera, es una manera de condicionar a los profesionales del arbitraje y esperemos que no sea así. Y si dicen eso, es que están preocupados. Me gusta", aseguró.