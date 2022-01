El entrenador del Valencia, José Bordalás, admitió que el jugador danés Daniel Wass le dijo que quiere aceptar la oferta que tiene del Atlético de Madrid, subrayó la importancia que tiene en sus esquemas como se demuestra en que lo ha jugado prácticamente “todo” con él y añadió que es el club el que debe ”decidir”.

“El chico me dijo que tenia una oferta del Atlético y que su idea era en principio poder marcharse, pero yo no decido, ojalá pudiera hacerlo. No soy el dueño, soy el entrenador y decido en mi parcela”, destacó.