Borja Iglesias es el delantero elegido por el técnico chileno Manuel Pellegrini para el partido de este domingo que el Betis disputa en el Villamarín ante el Villarreal, en el que su entrenador, Unai Emery, pone al japonés Take Kubo y al joven Fer Niño para que acompañen arriba a Gerard Moreno ante las bajas del colombiano Carlos Bacca y Paco Alcácer.

Pellegrini, que no ha podido recuperar para la portería a su compatriota Claudio Bravo, repite el once que ganó 0-2 la pasada semana en Pamplona, con la salvedad de la ausencia de Loren Morón, a quien sustituye Borja Iglesias, quien salió en la segunda parte y marcó el primer tanto, con lo que rompió una racha de once meses sin ver puerta en el conjunto verdiblanco.