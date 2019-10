El ganador del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno, el piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) destacó la salida como la clave de su victoria, en la que "obviamente" su rival, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que salía del primer lugar, tuvo "algún problema".

"Estoy muy contento, ha sido una clasificación muy ajustada, empezar aquí tercero nunca es fácil, pero nunca hay que rendirse, cualquier cosa podía pasar, y hoy ha habido una oportunidad. He salido bien, obviamente Vettel ha tenido algún problema, he cogido el primer puesto, y he disfrutado mucho", señaló el vencedor.