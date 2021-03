Bryan Gil mostró la emoción del futbolista que acude convocado por primera vez con la selección española absoluta, llegó a la Ciudad del Fútbol con la esperanza de "encajar bien en el equipo" y recordó su reacción al conocer la convocatoria, cuando no pudo frenar las lágrimas.

"Era el día de recuperación y estaba viendo entrenar al equipo cuando Pape y Rober Correa me dijeron que me estaban llamando de la selección. Estaba un poco enfadado y no les hizo caso, vinieron me enseñaron la convocatoria y como no sabía nada, lo primero que me salió fue llorar", revivió a su llegada a la concentración de la selección en Las Rozas.