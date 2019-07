El golfista castellonense Sergio García, con una tarjeta con 68 golpes (-3), ha comenzado con buen pie su participación en la 148ª edición del Open Británico, que se disputa esta semana en el recorrido de Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

"Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien", dijo satisfecho García, que arranca entre los primeros su vigésimo tercer Open Championship.