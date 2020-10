Sergio Busquets no aseguró su presencia en el Mundial 2022 y se centró en encarar su presente "temporada a temporada", de momento centrado en jugar la aplazada Eurocopa 2020 y con el deseo de "durar mucho tiempo" en la selección española.

"No tengo 20 años, no puedo mirar mucho al futuro de momento. Me encuentro bien en la selección y con muchas ganas de seguir. Todas las formas de dejarlo son respetables, la mía no la puedo decir porque vivo temporada a temporada y esta ha empezado de una manera peculiar pero me encuentro muy bien aquí cada vez que vengo. Ojalá pueda durar mucho tiempo pero no sé cuanto", aseguró.