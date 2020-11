“Si me hubieran dejado dibujar mi despedida, habría sido así. No cambiaría nada. He cerrado el círculo”, suspira, feliz en una entrevista con EFE, la polifacética e incansable deportista catalana Clàudia Galicia (Torelló, Barcelona, 1984), que hace una semana, en Almería se coronó campeona por tercera vez de la Titan Desert, la prestigiosa y dura carrera de mountain bike en la que inició su andadura hacia la élite hace siete años, en 2013.

Con este título, el último de un currículum inacabable, Galicia pone fin a una sobresaliente carrera tanto en el mundo de la BTT como en el del esquí de montaña; en el que, al igual que sobre las dos ruedas, ha sido una de las principales dominadoras del panorama nacional los últimos años y, además, ganó la Copa del Mundo del 2019, justo antes de colgar los esquís, además de varias medallas en el Campeonato del Mundo.