El alicantino Eusebio Cáceres, clasificado para la final de longitud de los Mundiales de Eugene con un salto de 8,03 metros, el quinto mejor de la ronda clasificatoria, explicó que su experiencia en situaciones complicadas le había sido muy útil cuando tuvo que enfrentarse al tercer y último intento después de haber hecho dos nulos.

"Ha salido bastante bien. No lo he hecho como tenía que hacerlo, porque tenía que haberlo hecho en el primero, pero los vientos me han descolocado bastante y ese segundo nulo por milímetros son de los que te rasgan el alma, pero bien. Ya tengo 30 años y la experiencia me decía lo que tenía que hacer y he sabido como solventarlo para el último", declaró Cáceres.