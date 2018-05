21 may. 2018

EFE Vila-real (Castellón) 21 may. 2018

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, aseguró este lunes, en el transcurso del acto de renovación de su contrato, que el club castellonense ha vivido un "año intenso y bonito" pero confía que el próximo sea "mejor".

"Ha sido un año en el que han pasado muchas cosas. Comencé con el juvenil, pasé al Villarreal B y después al primer equipo. La verdad es que han sido muchas emociones. Lo que he aprendido este año es que el fútbol de élite te exige cada día más, que hay que dominar muchos campos y que uno debe desconectar, ya que si no lo haces te come por dentro", dijo Calleja.