El mediocampista Víctor Camarasa aseguró este lunes, tras confirmarse que estará varios meses de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que este verano regresó al Betis "para triunfar", después de estar dos años cedido, y que esta grave lesión no se lo impedirá.

"Me duele la rodilla, pero más no poder ayudar al @RealBetis. Se han confirmado las malas sensaciones que tuve entrenando y no podré jugar en unos meses. Volví para triunfar y esto no me lo impedirá, al contrario", aseveró en su cuenta de Twitter Camarasa.