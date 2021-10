En el deporte de élite, la victoria no debe significar complacencia y justo eso es lo que no quiere Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, que realizará cambios en su once titular de cara al partido de este martes contra Irlanda del Norte (20:45 horas CET) que, en caso de ganar, puede dejar encarrilada la clasificación.

España volverá a jugar en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, donde el pasado viernes sufrió más de la cuenta para vencer a Eslovaquia (3-2) en un partido en el que se vio hasta dos veces abajo en el marcador y en el que no se certificó la remontada hasta el minuto 87, con un tanto de penalti de Juan Miranda.