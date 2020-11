El argentino Facundo Campazzo, exjugador del Real Madrid, mostró su descontento con la formas en las que abandonó el club blanco rumbo a los Denvers Nuggets de la NBA, y aseguró que tomó la decisión con la intención de "no lastimar" a su equipo.

Sobre su precipitada marcha rumbo a Denver, quiso mandar un mensaje a la afición. "Al que se haya sentido ofendido, lo siento. La verdad es que me da mucha pena la situación. Que haya tenido que marcharme con la temporada ya arrancada, un poco de culpa me da. No sé si está bien o mal, pero me hace sentir en falta con algo", confesó Campazzo en una entrevista concedida a DAZN.