El director del área de fútbol del Sevilla, Joaquín Caparrós, señaló este martes que el centrocampista francés Steven Nzonzi "no se ha entrenado hoy con permiso del club" porque "ha viajado a Roma para pasar un reconocimiento médico" con el club italiano, aunque "no se puede decir nada hasta que el traspaso no esté seguro al cien por cien", precisó.

El dirigente, que asistió en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a la presentación del delantero portugués André Silva como futbolista del equipo hispalense, recordó que "el Sevilla se ha hecho grande con la filosofía de los últimos años", que consiste en vender a los jugadores que se revalorizan, así que "una vez que se cierre el traspaso de Nzonzi, se valorará lo mejor para el equipo".