El portugués Miguel Cardoso, nuevo entrenador del Celta de Vigo, afirmó este sábado que el delantero uruguayo Maxi Gómez no tiene garantizada la titularidad en el equipo frente a la Real Sociedad, y que tiene que ganársela como el resto de sus compañeros.

"En este equipo no hay ningún jugador que tenga la titularidad asegurada. Ninguno. Quien trabaje mejor estará más cerca de jugar. Hay muchas soluciones y calidad en nuestro ataque. Tenemos que manejar los momentos. Le he dicho a los jugadores que el momento es lo más importante. Cada día van a pasar cosas diferentes. Es posible que Maxi juegue y también es posible que no juegue", declaró.