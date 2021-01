La española Carla Suárez, diagnosticada de un linfoma de Hodgkin en agosto de 2020, aseguró que no tiene miedo a la enfermedad porque está "en las mejores manos".

En el marco de la campaña #SEHHContigo, en la que participa de manera desinteresada para dar a conocer el cáncer de la sangre y poner en valor al hematólogo, Carla Suárez habló de su enfermedad: "No tengo miedo porque sé que estoy en las mejores manos. Nunca me he rendido y mi hematólogo tampoco".