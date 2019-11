El español Carlos Sainz (McLaren) aspira a ponerle la guinda este fin de semana, en el Gran Premio de Abu Dabi -el último del Mundial de Fórmula Uno-, a su mejor temporada en la categoría reina del automovilismo, que podría acabar como 'el mejor de entre el resto' o, incluso, entre los mejores seis.

Sainz, de 25 años e hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre, llega a la capital de los Emiratos Árabes Unidos -que coronará por sexta vez al inglés Lewis Hamilton y a su escudería, Mercedes-, tras firmar hace dos domingos, en Sao Paulo (Brasil), donde fue tercero, el primer podio de su carrera en F1. Un resultado con el que McLaren certificó su cuarto puesto final en el Mundial de constructores: 'the best of the rest', en inglés.