El piloto español Carlos Sainz (McLaren) tuvo que abandonar el Gran Premio de Australia en la undécima vuelta por la rotura del motor de su monoplaza, que comenzó a echar humo y le obligó a detener el vehículo en la entrada a los garajes, cuando iba decimocuarto.

"No power, no power" ("No tengo potencia, no tengo potencia"), dijo Sainz al equipo por radio cuando comenzó a echar humo su vehículo, con lo que recibió la orden de detener el monoplaza, que consiguió llevar hasta la calle de talleres.