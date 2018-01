El piloto español Carlos Sainz recordó que el Dakar de 2018 será el último que corra con la marca francesa Peugeot, que se despide de la prueba, por lo que manifestó su intención de ganarlo y repetir el éxito que ya tuvo en 2010 con la alemana Volkswagen.

"Me siento bien de cara a este Dakar. Me he preparado como hago habitualmente, con mayor intensidad en el aspecto físico a medida que se aproxima la partida", contó Sainz en un comunicado de su equipo.