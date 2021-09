El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz señaló que le gustaría "que hubiese alguna sorpresa más" en esta, su primera temporada en la escudería italiana Ferrari, como "luchar por algún pódium" como el que logró en el Gran Premio de Mónaco, donde fue segundo, o en Hungría, tercero.

"Me gustaría que hubiese alguna sorpresa más en cuanto a luchar por algún pódium por mérito como lo luchamos en Mónaco o en Silverstone, donde el coche estaba para pódium. ¿Por qué no intentar que haya una sorpresa en estas últimas ocho carreras?", manifestó Sainz en una rueda de prensa en Madrid, en la que aseguró que en los próximos ocho Grandes Premios no hay "ninguno que sea oportunidad clara".