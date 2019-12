El español Carlos Sainz, que va a disputar su decimotercer rally Dakar (Arabia Saudí del 5 al 17 de enero), afirmó que con su currículo y tras ser el piloto más veterano en ganar esta prueba se ha ganado "el derecho a estar aquí y a disfrutar hasta que diga basta".

"Me siento orgullo de seguir compitiendo y de haber sido el piloto más veterano en ganar esta prueba. Mucho más no va a durar, pero creo que me he ganado el derecho a estar aquí y a disfrutar hasta que diga basta", dijo Carlos Sainz en declaraciones remitidas por su equipo, Red Bull.