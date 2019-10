El español Carlos Sainz (McLaren) afirmó que terminó "molesto" este domingo tras acabar decimotercero en el Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Hemos hecho una carrera mala porque pusimos un neumático duro y luego nos fuimos para atrás y no pudimos reponer posiciones. Me voy molesto porque no era lo que esperaba", dijo el piloto.