Carlos Sainz, vigente campeón del Dakar, confía en revalidar el título en la próxima edición del rally, que afrontará con un coche nuevo y en un nuevo equipo.

"Si me cansase de competir no estaría preparando el Dakar. Estaría en casa tranquilamente, que es una opción. Pero me apetecía defender el título con un reto como es correr con un coche nuevo y un equipo nuevo. Y pensando en que puedo pelear por la victoria", comentó el piloto español.