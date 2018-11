El piloto español Carlos Sainz (Renault) reconoció hoy que el circuito de Interlagos de la ciudad de Sao Paulo, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil, supone la "vuelta a la realidad" de Renault.

"Vuelta a la realidad. Para que veáis que cuando soy prudente y digo las cosas es porque tengo datos. No me suelo equivocar en eso, me voy a apuntar un tanto", dijo Sainz a periodistas tras los entrenamientos libres de la penúltima prueba de la temporada del Mundial de Fórmula Uno.