El español Carlos Sainz, vigente campeón del Rally Dakar, habló acerca del modo en el que afronta una nueva edición de la prestigiosa carrera y aseguró que se siente muy motivado.

"Lo cierto es que motivación no me falta, de lo contrario no estaría participando en el Dakar a mi edad. No busco ningún sistema porque estoy supermotivado y, a día de hoy, tengo la misma ilusión que un chaval de 18 años y eso es lo que hace que siga participando en esta carrera", señaló en declaraciones que recoge Red Bull.