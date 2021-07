Madrid, 6 jul (EFE)- La jugadora española de bádminton Carolina Marín declaró que, después de que una lesión de rodilla le haya apartado de Tokio 2020, ya piensa en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024: "Desde que supe que no podía ir a Tokio no se me quita de la cabeza París 2024".

"El principal objetivo estaba en Tokio, pero en una mañana muy desafortunada me lesioné de la rodilla. La preparación iba muy bien y me encontraba con muchísimas ganas y muy motivada. No ha sido fácil. Somos humanos y lo he pasado muy mal porque me he visto muy abajo", añadió.