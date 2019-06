Carolina Marín, campeona olímpica, triple campeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa de bádminton, aseguró este lunes que tiene "en mente jugar el Mundial", que se disputa del 19 al 25 de agosto en Basilea (Suiza), aunque no sabe aún si llegará.

"No sé cuando voy a competir, no sé si vamos a llegar al Mundial. Lo tenemos en mente, pero vamos a ir viendo estos meses y estas semanas cómo responde la rodilla. Si responde bien iremos al Mundial, y si no ya en septiembre tengo más torneos", declaró en la sede de LaLigaSports.