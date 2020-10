El español Pablo Carreño, que este lunes consiguió su segunda clasificación para cuartos de final de Roland Garros, aseguró que viene arrastrando problemas estomacales y señaló que tendrá que recuperarse antes de su próximo duelo contra el serbio Novak Djokovic si quiere tener opciones.

"Tenía un poco malestar general, me molestaba el estómago. Llevo un par de días raro, hoy un poco peor, he ido al medico, me ha medido la temperatura y estaba bien", dijo el tenista gijonés, que aseguró que trató de acelerar el partido contra el alemán Daniel Altmaier, al que acabó derrotando por 6-2, 7-5 y 6-2.