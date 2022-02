El español Pablo Carreño Busta, decimoséptimo del ránking de la ATP, confesó este martes pasar por un momento de madurez profesional mayor que cuando fue el décimo jugador del mundo, en septiembre del 2017.

"Soy un tenis más maduro que cuando fui de los 10 mejores, tengo una veteranía. En el 2017 la semifinal en el US Open me catapultó al décimo lugar del mundo, pero hace dos años hice otra semifinal en el US Open y cuartos de finales en Roland Garros; el ránking estuvo congelado, sino hubiera vuelto al top", dijo en entrevista a Efe.