Casemiro ve a Fede Valverde como 8 y no como un futbolista con el que competir por su plaza de medio centro. El uruguayo lo definió como su "padre" futbolístico, un ejemplo del que aprender el oficio de centrocampista. Los elogios van de vuelta: "Me he equivocado", confiesa el brasileño tras ver como el tiempo que pedía para el crecimiento de su compañero, lo ha devorado un jugador que se ha hecho indiscutible.

Valverde es la gran sensación de la temporada del Real Madrid. Zinedine Zidane apostó por él en verano y ha obtenido su recompensa. Bien es cierto que pidió y esperó hasta el final a Paul Pogba. También que permitió la salida de Marcos Llorente y Dani Ceballos. Vía libre para el crecimiento de Fede que en cuanto tuvo oportunidad la rompió a base de exhibiciones físicas y un derroche que apasiona a la afición del estadio Santiago Bernabéu.