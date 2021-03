Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, comentó la jugada polémica del derbi frente al Atlético de Madrid (1-1) por la mano de su compatriota Felipe dentro del área y aseguró que si éste no la llega a tocar, él “iba a meter gol”.

“Ni para nosotros está claro (la norma). No damos excusas del árbitro. Si no toca en la mano, yo iba a meter el gol y le he intentado explicar eso al árbitro. Es su decisión y tenemos que respetarla. Es un buen árbitro, fue a verlo al VAR y eso es positivo, pero yo le he intentado explicar que si no toca estaba yo solo detrás. Pero tenemos buenos árbitros en la Liga y hay que respetarlo”, dijo en Movistar+.