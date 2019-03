Iker Casillas valoró este lunes la decisión del francés Zinedine Zidane de devolver la titularidad al costarricense Keylor Navas y aseguró que Éste "tiene que tener todos los respetos" porque "ha conseguido tres 'Champions'".

"Me parece un grandísimo portero y me parece que tiene que tener todos los respetos por haber conseguido tres 'Champions' seguidas, que no es fácil. Creo que ha estado a un nivel impresionante. Courtois viene también con unas ganas y ambición tremendas, así que quien va a ganar va a ser el Madrid por la competencia que se genera", declaró tras la gala de presentación de LaLiga Icons, una nueva iniciativa para expandir la marca de LaLiga.