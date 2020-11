El exportero internacional español Íker Casillas recordó el infarto que sufrió el 1 de mayo de 2019 cuando entrenaba con el Oporto portugués como un momento en el que su vida "cambió" y tras el cual "volvió a nacer".

"El 1 de mayo de 2019 mi vida cambió, volví a nacer. De repente noté un pequeño mareo al hacer ejercicios con el preparador de porteros, los médicos vinieron a atenderme como a cualquier otro jugador que se lesiona y me mandaron rápidamente al hospital. Todo fue muy rápido, no podía pensar que me fuera a dar un infarto", relató Casillas a través de un vídeo.