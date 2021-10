El expresidente del Sevilla José María del Nido (c), a su llegada hoy a la Junta General de Accionistas del club. EFE/José Manuel Vidal

El presidente del Sevilla, José Castro (c), durante su discurso en la Junta General de Accionistas del ejercicio 2020-21, junto a los integrantes del consejo de administración del club, hoy en la capital hispalense. EFE/José Manuel Vidal

El presidente del Sevilla, José Castro, defendió este martes que en la junta general de accionistas de la entidad que "la salud financiera del club no está comprometida, es de los que mejor está económicamente de LaLiga", a pesar de los "41,3 millones de pérdidas" incluidos en las cuentas de la temporada 2020-21.

"No esperen que venda humo, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Éste es un déficit puntual, influido por la situación global de pandemia y no por la toma de decisiones, pero lo hemos podido encajar por el buen trabajo hecho en las anteriores temporadas", dijo Castro en el informe de gestión de su consejo de administración.