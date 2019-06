Santi Cazorla, centrocampista del Villarreal, no ocultó la sorpresa de recibir tres años y medio después la llamada de la selección española, tras lo sufrido con una lesión que estuvo cerca de provocar su retirada, y confesó que le costó "varios días" asimilar la noticia.

"No me lo esperaba. Me enteré justo tras entrenar, por mis compañeros de equipo. Luego comenzaron las llamadas de familia y amigos más cercanos. Fue un shock intentar asimilarlo y me costó varios días, pero ya me he mentalizado de que he vuelto a la selección. Era un reto y una ilusión. Soy de los más veteranos e intento aportar la experiencia de los partidos que llevo a la gente joven. Con esa intención vuelvo", relató.