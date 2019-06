Santi Cazorla, centrocampista internacional del Villarreal, mostró sus deseos de que la "Operación Oikos" no afecte a jugadores de Primera, tras desvelarse que siete del Valladolid habrían sido presuntamente comprados en la última jornada ante el Valencia, y afirmó que cree en sus "compañeros de profesión".

"Es difícil pronunciarse en un caso así y más cuando no me incumbe porque es una cosa que no ha pasado en mi equipo", explicó Cazorla cuando fue preguntado por las noticias de amaños que afectan al fútbol español y las nuevas pruebas del caso.