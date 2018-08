El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha descartado que la tecnología VAR (vídeoarbitraje) vaya a usarse en la actual edición de Liga de Campeones e insistió en que el sistema se implantará en esta competición sólo cuando sus reglas de uso estén claras.

"No me convence todavía el empleo del VAR. No sé de dónde vino la información de que lo emplearíamos en la Liga de Campeones ahora", comentó Ceferin en declaraciones que publica hoy el periódico esloveno Ekipa, al ser preguntando sobre rumores de que el sistema podría ser usado ya esta temporada a partir de cuartos de final.