El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró a EFE que "la marca liga de Campeones es top en el deporte" y confió en que mañana Liverpool y Tottenham disputen en Madrid "una buena final, sin problemas", para la que "es imposible hacer pronósticos" "después de las semifinales" de esta temporada.

En una entrevista con la Agencia EFE, el dirigente esloveno elogió el "buen trabajo" hecho por el fútbol inglés, que ha copado la final de mañana y la de la Liga Europa, pero también el de equipos emergentes como el Ajax, con "una forma de juego relajada", así como el estreno del VAR de forma satisfactoria, aunque aún "necesita algunas aclaraciones".

Pregunta (P): ¿Qué le ha parecido esta Liga de Campeones?

Respuesta (R): Ha sido un año muy interesante. No hemos podido tener mejor promoción para la Liga de Campeones, todo el mundo la ha seguido. He recibido mensajes de Australia, Asia, Estados Unidos.. Tengo un amigo que es profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York y me decía que allí a las 3 de la tarde los martes y los miércoles no tenía alumnos porque todos estaban viendo el fútbol. La marca liga de Campeones es top en el deporte.

P: ¿Qué espera de la final de mañana?

R: Quiero una buena final, sin problemas. Si todo va bien estaré muy feliz. Las finales siempre están al 50%. Decir quien puede ganar después de las semifinales que hemos tenido es imposible. Yo perdería siempre. Estaba seguro de que el Barcelona pasaría y que el Ajax estaría en la final.

P: ¿Qué le parece que haya habido más equipos emergentes como Ajax o Tottenham?

R: Es muy buena noticia, tienes una especie de sentimiento romántico y nostálgico cuando ves jugar de esa forma relajada, especialmente cuando ves cómo el Ajax iba con dos goles por delante y quería marcar por tercera y cuarta vez.

El Tottenham es como un gato con muchas vidas, increíble, estando fuera muchas veces luego volvía, realmente es un gran equipo.

Me han sorprendido muchos partidos. Para ser honesto no esperaba que el Liverpool pudiera ganar al Barcelona después de haber perdido 3-0, pero creo que el partido más loco fue el Arsenal-Tottenham, con 2-0 al descanso estaba convencido de que estaba acabado. El Atlético de Madrid jugó de forma fantástica en Madrid y no existió en Turín, el Juventus también en Amsterdam y luego no existió en casa. No recuerdo otras temporadas como ésta.

P: ¿El fútbol inglés es ahora tan superior al resto para copar la final de la Liga Europa y la de la Liga Europa?

R: Está haciendo muy buen trabajo. También se ha clasificado para la fase final de la Liga de Naciones y jugaron las semifinales del Mundial, pero no creo que sea tendencia, no creo que haya un amplio dominio del fútbol ingles al menos tan fuerte.

P: ¿Va a ser más difícil todavía elegir al jugador del año?

R: Casi siempre es difícil pero ahora más incluso. Creo que hay una decena de jugadores que podría serlo. A veces la gente no entiende que todo tiene que estar conectado con el éxito del equipo, puede que haya un jugador fantástico pero si su equipo pierde todos los partidos no puedes elegirlo. El fútbol es un deporte de equipo

P: Su compatriota Jan Oblak ha hecho una gran temporada

R: Para mí es el mejor portero del mundo, una persona muy agradable, muy humilde. Le conozco bien de la selección, me impresiona su personalidad,sus habilidades, su capacidad de concentración. En Eslovenia actualmente tenemos dos de los cinco mejores porteros del mundo, porque el del Inter, Samir Handanovic, fue dos o tres años el mejor de Italia, y Oblak en España. Somos una nación extraña con individualidades.

P: ¿Está satisfecho con el uso del VAR?

R: Sí, ha actuado en muchas situaciones extrañas para aportar más justicia y el público no se ha quejado mucho en los estadios, pero todavía creo que necesita algunas aclaraciones. No todos entendemos bien cuando hay una mano, al final es un juicio del árbitro si la mano está cerca o no del cuerpo, cuánto de cerca, si es de forma natural o intencionada. Veo situaciones con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, pero tenemos que estar con la decisión del árbitro en el campo. Las decisiones no pueden ser solo objetivas, si puedes hacerlo completamente objetivo tienes robots y no árbitros.

P: ¿Y con la Liga de Naciones?

R: Es un éxito mayor del que habíamos previsto, tenemos que promocionarla más porque es nueva. Vamos a tener una fase final muy interesante. Es una competición que cada vez será más importante en el futuro y en la que vamos a hacer algunos cambios que todavía no vamos a desvelar.

P: ¿Qué papel espera de las selecciones europeas en el Mundial femenino de Francia?

R: Espero que pase como en el masculino y que las cuatro semifinalistas sean europeas. Llevamos tiempo trabajando por el desarrollo del fútbol femenino. Decidimos que la final de la Champions se jugara en fecha separada de la masculina este año por primera vez y el estadio se llenó, 22.000 personas, con una atmósfera fantástica. Está creciendo de forma increíble y en Europa la distancia se va haciendo más pequeña.

P: ¿En qué se centra la estrategia de UEFA para que crezca?

R: Es un proyecto ambicioso, contamos con Nadine Kessler para que trabaje en ello y estamos preparados para invertir. Cuando llegué me decían que se perdía dinero con el fútbol femenino, pero no son pérdidas, son inversiones y hay que invertir. A mí impresiona la actitud de las jugadoras, tienen mejor carácter, no se si es porque las pagan menos, pero cuando presentas trofeos no ves arrogancia en ellas. Cuando las entrego una medalla me dan las gracias por todo, por ayudar al fútbol.

P: La implicación de los grandes clubes también puede ayudar...

R: El Lyon está haciendo un trabajo fantástico y el Barcelona en cinco años ha llegado a la final de la Champions es una gran noticia. Creo que un club tan grande como el Real Madrid debería tener un equipo, el Juventus lo tiene, el Bayern y muchos también. Con los beneficios que generan para su presupuesto no sería muy alto. Ahora tenemos dos patrocinadores que exclusivamente quieren patrocinar el fútbol femenino. El fútbol cambia mucho, cuando yo era pequeño el 96% de los espectadores eran hombres y ahora al menos una tercera parte son mujeres.

P: ¿Qué significa para usted haber sido reelección sin oposición para un segundo mandato?

R: Probablemente que la gente confía en mí. No soy arrogante para decir que es por mi, tengo muy buen equipo, muy buen producto y nuestra cooperación con las asociaciones es exactamente igual desde San Marino a España, tenemos que servirlas siempre que nos necesitan y no ser un club de elite que se sienta en el Comité Ejecutivo. Hay que pisar el suelo, escuchar a la gente y ayudar tanto como podamos. La primera reforma que adoptamos fue la limitación de mandatos del presidente y los miembros del Ejecutivo y a partir de ahí es fácil porque si te limitas a tí puedes limitar a los demás.

P: ¿Ha decidido ya si optará a un tercero?

R: Todavía no. Hay que tener los pies en el suelo todo el tiempo. Si piensas que vas a estar siempre es un error, lo tengo claro, cuando me vaya me iré, nunca será corrupto, esto un gran reto pero no hay que perder la cabeza, hay que tener claro que un día se acabará. Un año antes de llegar a presidente nunca lo había pensado y todo sucedió muy rápido.

