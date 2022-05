25 may. 2022

EFE Redacción deportes 25 may. 2022

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, declaró este miércoles a la 'BBC' que "ni el Real Madrid ni nadie le dirá a la UEFA qué hacer", en referencia a la millonaria renovación hasta 2025 del delantero francés Kyllian Mbappe con el París Saint Germain, y consideró que, por lo que sabe, la "oferta" del club blanco para la incorporación del atacante fue "similar" a la de la entidad parisina.

"Las reglas del juego limpio financiero son bastante estrictas. El que respeta nuestra reglas es bienvenido a jugar en nuestras competiciones; el que no las respeta, no lo hará", explicó el dirigente, que también abordó las críticas a los llamados 'clubes-estado': "Dime un argumento por el que no deberían ser dueños de un club".