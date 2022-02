Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró este miércoles que Diego Simeone será el entrenador del conjunto rojiblanco "el tiempo que él quiera", remarcó que lo que ha hecho el técnico argentino en esta década "no lo hubiera hecho nadie" y no cree que "lo haga nadie", y apuntó que Cristiano Ronaldo es un "magnífico jugador", pero su equipo no tiene "miedo" al astro portugués.

"Simeone estará aquí el tiempo que él quiera", zanjó el dirigente antes de la comida de directivas en un restaurante céntrico madrileño con motivo del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético y el Manchester United, esta noche en el Wanda Metropolitano.