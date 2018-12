Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, expresó este martes que el conjunto rojiblanco tiene un equipo que, "si todos están bien y no hay lesionados, no hace falta traer a nadie" y dijo que "no hay que preocuparse" por la renovación del uruguayo Diego Godín, porque "todo se solucionará".

El central finaliza contrato el próximo 30 de junio con el club rojiblanco. "No hay que preocuparse, creo que todo se solucionará y lo que estamos buscando son soluciones", declaró el presidente del Atlético en Brujas, donde llegó esta mañana y donde seguirá en vivo el partido de la Liga de Campeones de su equipo de esta noche.