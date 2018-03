César Sempere, internacional olímpico español de rugby, mostró su confianza en que World Rugby revise tal y como le ha pedido la Federación Española el partido que jugaron Bélgica y España y acepte repetir el encuentro, ante lo que el jugador valenciano apuntó que era una "evidente" parcialidad del árbitro.

"No sé lo que decidirá la World Rugby pero puede dañar mucho al rugby si esto no acaba. Confío, porque he confiado siempre, en los dirigentes del rugby mundial aunque ahora mismo no en los del europeo", explicó en declaraciones a Efe.