El centrocampista español Cesc Fábregas (2-i), el centrocampista francés William Vianqueur (i), el defensa brasileño Naldo (2-d), y el defensa francés Fodé Ballo-Touré (d) posan para los fotógrafos durante su presentación como nuevos jugadores del AS Mónaco acompañados del vicepresidente del club, Vadim Vasilyev (c), en el Estadio Luis II este miércoles en Mónaco. EFE

El centrocampista español Cesc Fábregas (i) y el centrocampista francés William Vianqueur (d) ofrecen una rueda de prensa durante su presentación como nuevos jugadores del AS Mónaco acompañados del vicepresidente del club, Vadim Vasilyev (c), en el Estadio Luis II este miércoles en Mónaco. EFE

El centrocampista español Cesc Fábregas posa para los fotógrafos durante su presentación como nuevo jugador del AS Mónaco en el Estadio Luis II, este miércoles en Mónaco. EFE

El español Cesc Fábregas aseguró este miércoles durante su presentación como nuevo jugador del Mónaco que sentía que tras 13 años en la Premier "era el momento" de cambiar de aires, aunque confesó dejar muchas cosas en Inglaterra y confesó que, "a veces", se siente "más inglés que español".

"Creo que era el buen momento para dejar la Premier, tras 501 partidos en Inglaterra. Ha sido difícil, tras 13 años en los que he logrado muchos trofeos, he hecho muchos fans y, a veces, me siento más inglés que español", aseguró el exjugador del Barcelona.