El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, emitió señales de alarma ante el proyecto de eliminar la pista del estadio sevillano de La Cartuja con motivo de las finales de la Copa del Rey: "Si se suprime esa pista, nos quedamos sin estadio para organizar grandes competiciones", declaró a EFE.

"Hemos transmitido nuestra preocupación y alarma a la Junta de Andalucía. Me trasladaron que el proyecto (de supresión de la pista de atletismo) está en marcha a propuesta de la Federación Española de Fútbol, y a nosotros nos parece bien que se busque una viabilidad para un estadio que a día de hoy no tiene, pero no que eso implique eliminar la pista porque supone la destrucción de patrimonio histórico de los grandes éxitos que se consiguieron en Sevilla y porque condena al atletismo español, durante muchos años, a no organizar un campeonato de Europa o del mundo", se lamentó.