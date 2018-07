Chema Martínez, atleta olímpico español, presente en el acto de presentación de la I Carrera de Obstáculos "Yo No Renuncio" organizada por las agrupaciones "Malas Madres" y "Ecosport Triatlón Alcobendas", confesó a Efe que sigue sintiéndose deportista porque -dijo- "mi vida ha sido, es y será el deporte, vivo cuando corro y correr me hace vivir".

Sobre la carrera "Yo no Renuncio", Chema Martínez, subcampeón de Europa de maratón en 2010, admitió que el poder del deporte para apoyar estas iniciativas "es maravilloso. Es una causa increíble, esa conciliación, esa igualdad entre hombres y mujeres con la meta de no renunciar a los objetivos. Me siento identificado porque yo nunca he renunciado a mis objetivos", reconoció.