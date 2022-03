La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha evitado este miércoles entrar en la polémica sobre la candidatura de los Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y ha subrayado que quienes la "han de acordar son Cataluña y Aragón".

"Lo que no pueden hacer es trasladar a Barcelona la polémica que no han resuelto el gobierno de Cataluña y el gobierno del Aragón. Esto no lo acepto", ha señalado la alcaldesa en una entrevista en TV3, cuando se le ha apuntado que la inclusión del nombre de Barcelona podría ser uno de los motivos de discrepancia entre los dos gobiernos autonómicos.