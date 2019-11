Cosmin Contra, seleccionador rumano, se despidió de su cargo, dejando un mensaje contra sus jugadores y pidiendo disculpas a la afición de su país, por no cumplir el objetivo de clasificarles para la Eurocopa 2020.

"Pido disculpas a la afición rumana porque no he podido hacer más. Quiero agradecer a la Federación por la oportunidad que me ha dado, ha sido un honor ser seleccionador de este equipo. Espero que en marzo la persona que me reemplace tenga más éxito. Los jugadores van a tener que cambiar para que las cosas mejoren", manifestó en rueda de prensa.